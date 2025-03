Lazio, un aiuto per le coreografie? Gli Ultras Lazio spiegano come fare

TUTTOmercatoWEB.com

Un aiuto per colorare lo stadio, per contribuire alle spettacolari coreografie che da sempre caratterizzano la Curva Nord prima e durante le partite della Lazio? Ora è possibile darlo grazie all'ultima novità annunciata sulla pagina 'Matchday', in cui viene notificata l'apertura di un conto corrente per inviare la propria donazione e partecipare alla realizzazione delle scenografie. Di seguito il comunicato e il post con tutti i dettagli.

"Come tutti sanno, la realizzazione di scenografie da parte Nostra non prevede né contributi da parte della S.S.Lazio né uso di società professionistiche esterne. Quello che riusciamo a fare,nel bene e nel male, viene unicamente dai nostri sacrifici fisici ed economici.

Per fare in modo che ognuno faccia la sua parte e contribuisca alle spese da Noi sostenute abbiamo istituito un conto corrente, trasparente e tracciato, dove è possibile inviare la propria donazione e partecipare in maniera attiva alla realizzazione delle scenografie che accompagnano la Nostra Lazio in campo prima delle partite decisive come il derby. Un impegno da suddividere per tutti implica responsabilità condivisa, lasciamo ad altri la faccia tosta di vantarsi di gesti e sacrifici di pochi.

Ai laziali ci pensano i Laziali"

