Lazio, un biancoceleste nella top 11 della stagione di WhoScored – FOTO

La prima parte del campionato si è conclusa e WhoScored ha dato uno sguardo generale all’andamento dei calciatori dei vari club, per poter stilare la sua top 11 della stagione fin qui disputata. Nella formazione ideale scelta è presente anche un biancoceleste, si tratta di Pedro. Lo spagnolo da quando è arrivato alla Lazio non ha fatto altro che sorprendere. È una certezza per Sarri e per i suoi compagni che si affidano completamente alla sua esperienza e al suo estro. Di seguito la formazione completa

