Lazio, Valentini: "Non credo sia stato violato il protocollo. Risultati? Il merito è di Inzaghi"

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto Antonello Valentini, ex dirigente della Ficg per parlare della Lazio e del prossimo impegno dei biancocelesti contro la Juventus in campionato: "Il grande merito di questi risultati va dato a Simone Inzaghi, che in un momento difficile è riuscito a dare motivazioni alla squadra". Sul caso tamponi: "Fino a prova contraria non posso credere che la Lazio abbia violato il protocollo. C'è un'inchiesta in corso, vedremo. La Federazione aveva proposto di unificare i risultati, ossia concordare dei parametri per tutti, cosa che non è stata fatta, cosa che alcune società hanno rifiutato. Così si indebolisce tutto il sistema. Non è possibile che si assista a uno spettacolo del genere, dove uno è positivo per la Uefa e negativo per la Serie A".

SONDAGGIO - Zenit - Lazio, ecco il vostro migliore in campo

Lazio, la voglia di Anderson: "Non vedo l'ora di tornare" - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE