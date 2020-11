Lazio, la voglia di Anderson: "Non vedo l'ora di tornare" - FOTO

Fermo ormai da due settimane, Djavan Anderson, (che insieme a Luis Alberto e Lazzari dovrebbe far parte dei tre positivi riscontrati), freme dalla voglia di tornare. L'esterno ex Salernitana ha infatti postato su Instagram una storia dove si allena con il pallone. La voglia di tornare a giocare è tanta, ma forse servirà ancora attesa. "Non vedo l'ora di tornare", scrive l'olandese.

