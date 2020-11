SONDAGGIO - Zenit - Lazio, ecco il vostro migliore in campo

AGGIORNAMENTO: Non c'erano dubbi: è Felipe Caicedo il vostro migliore in campo. Il Panterone ha salvato ancora una volta la Lazio e negli ultimi minuti di gioco ha riaddrizzato una partita che stava andando nel verso sbagliato. Col 54% dei voti l'attaccante ecuadoriano è il migliore in campo, seguito da Milinkovic e Hoedt

Un'altra rimonta per la Lazio di Simone Inzaghi che, dopo Torino, riacciuffa anche lo Zenit e strappa un punto fondamentale per il proseguio della competizione. A decidere il match ci ha pensato ancora Caicedo che nel finale della sfida ha fissato il punteggio sull1-1. Aquile che ora hanno cinque punti in classifica e avranno a disposizione due gare casalinghe sulle tre rimanenti per provare a staccare il pass per gli ottavi di Champions League. Ora tocca a te decidere chi è stato il migliore in campo delle aquile. Vota attraverso il nostro sondaggio al link sottostante o a destra sulla nostra homepage.

