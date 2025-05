Lazio, Vecino: la Serie A lo celebra sui social dopo il gol alla Juve - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non poteva che essere lui l'MVP del match dell'Olimpico tra Lazio e Juventus. Le squadre di Baroni non vanno oltre l'1-1 con la rete che sblocca il match firmata da Kolo Muani e il pari di Vecino che arriva quando ormai i biancocelesti quasi non ci speravano più. L'uomo giusto al momento giusto che spinge in rete la ribattuta di Di Gregorio.

Anche la Serie A ha celebrato il centrocampista: "Riacciuffa il match allo scadere e s'aggiudica il Panini Player Of The Match di Lazio -Juve! Mati Vecino".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.