Lazio, Ventola: “Non si possono subire certi gol. Luis Alberto? Uscita infelice di Sarri”

La Lazio è scivolata ancora. Dopo il convincente successo sull'Inter i biancocelesti sono usciti sconfitti dal Bentegodi, con un sonoro 4-1 rifilato dal Verona. Di questo e molto altro si è parlato nel corso della BoboTv. Nicola Ventola ha parlato così della prestazione di Immobile e compagni e delle scelte di mister Sarri. Queste le parole dell'ex attaccante dell'Atalanta: "Sarri sta trovando difficoltà a centrocampo e sta prendendo decisioni forti. Ha lasciato fuori Luis Alberto e provato Akpa e Basic. È li che sta provando e sta prendendo decisioni forti. Non solo non si vede il Sarri che conosciamo in fase offensiva, ma non si possono prendere quei gol che hai preso a Verona con le imbucate di Caprari. C’è un po’ di confusione dovuta al fatto che non ha scelto una linea ma sta provando tante cose. Luis Alberto? Quella sullo spagnolo è un’uscita infelice. Ci sono delle cose che non bisogna dire, non aiutano l’ambiente. Le partite che ha vinto non l’ha fatto con il Sarrismo, ma con i singoli”.