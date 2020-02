Lazio, Verdone svela: "Sergio Leone era tifoso biancoceleste"

L'aneddoto arriva da un romanista doc come Carlo Verdone e svela la fede calcistica di uno dei più grandi registi della storia del cinema. Intervenuto nel salotto di "Domenica In" per presentare il suo nuovo film, "Si vive una volta sola", in uscita nei cinema il 27 febbraio, Verdone ne ha approfittato per ripercorrere varie tappe della prorpia vita e della propria carriera in cui è stata fondamentale la figura di Sergio Leone che fu produttore e sceneggiatore di "Troppo forte" e che collaborò con Verdone anche per "Un Sacco bello" e "Bianco Rosso e Verdone". Interpellato da Mara Venier riguardo al suo rapporto con Leone, Verdone ha citato anche la fede calcistica del rinomato artista: "Una volta ero andato a Ostia, mia figlia non stava benissimo e il medico mi aveva consigliato di farle respirare un po' d'aria di mare. Tornando da Ostia, mi fermai all'EUR doveva Sergio viveva e andai a trovarlo a casa: lui era lì, un po' assonnato, stava sentendo la Lazio alla radio, perché era era tifoso laziale, prese mia figlia e cominciò a giocarci. Per me quello fu un momento bello, speciale, perché riuscii a fargli conoscere mia figlia piccola. Da lì a poco si sarebbe ammalato e poi sarebbe morto". Mario Brega, Sora Lella e Sergio Leone. Verdone amava circondarsi di grandi artisti a tinte biancocelesti.