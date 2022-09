Lazio - Verona, Sarri: "Una delle partite peggiori che ci potesse capitare"

Fonte: DAZN

All'Olimpico arriva l'Hellas Verona. La Lazio ospita i gialloblu nella sesta giornata di campionato per invertire il trend dello scorso anno delle partite post Europa. Prima di scendere in campo Sarri, ai microfoni di DAZN, ha detto sulla gara: "Mi risulta difficile da comprendere, nel calcio e nello sport agonistico, gestire gli avversari. E' difficile, vediamo se abbiamo fatto questo passo in avanti. Questa è una delle partite peggiori che ci potesse capitare perché il Verona è dinamico, aggressivo, gioca uomo contro uomo. Una situazione non semplice in cui andranno spese tante energie.

BASIC - "In mezzo al campo abbiamo tre giocatori freschi perché servirà tanta corsa e dinamismo. Se i ritmi ce lo consentiranno avremo i cambi adatti.

ESORDIO DI CASALE - "Cosa ho detto a Casale? Niente di particolare, il ragazzo lavora da un paio di mesi con noi ed è cresciuto. In un momento in cui c'è bisogno di ruotare i giocatori è giusto che vada dentro anche lui".