Lazio, Wilson: “Difficile tenere Correa. Mercato? Mi aspetto almeno un altro colpo”

"L'addio di Correa era nell'aria. Era stato programmato da tempo. Quando un giocatore vuol andar via, diventa difficile tenerlo. E' importante comunque che la Lazio abbia preso il gusto corrispettivo. Correa è un bel giocatore, può fare la differenza". Cosi Pino Wilson analizza il calciomercato della Lazio e l'ormai prossima partenza del Tucu ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. L'ex centrocampista biancoceleste prosegue: "La Lazio ha preso un centrocampista come Basic e non si ferma qui, almeno un altro giocatore arriverà. E anche se non dovesse arrivare credo sia una Lazio competitiva per tornare in Champions. E' stato in ogni caso un mercato molto normale, non ci sono stati grandi movimenti a parte Lukaku".

EMPOLI - "Nei primi 10 minuti ha sofferto: in difesa gli schemi non sono stati ancora assorbiti ma poi in ogni caso è venuto fuori il superiore tasso tecnico che ha fatto la differenza. E' una Lazio da rivedere ma quando si vince una prima partita contro una squadra che ha tanto agonismo è un buon segnale".

LAZZARI TERZINO - "Se impara la fase difensiva può farlo. In fase offensiva è eccezionale: con la sua velocità in 20 secondi e anche meno porta la squadra dall'altro lato. Questo tipo di fase difensiva non l'ha mai fatta e ha avuto problemi con un giocatore svelto come Bandinelli".