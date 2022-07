Lazio Women, a centrocampo arriva Louise Eriksen, sorella di Christian

La Lazio Women di mister Catini si muove sul mercato per creare una squadra da promozione: in arrivo tre colpi, tra cui Eriksen: sorella di Christian...

Retrocessa nell'ultima stagione, la Lazio Women è pronta a rimboccarsi le maniche e ripartire dalla Serie B. La squadra di mister Catini, arrivato nella seconda parte della stagione, è pronta a centrare una nuova promozione, per dimostrare di essere in grado di stare nel massimo campionato italiano. Per far ciò servono però dei rinforzi e la società, oltre a essere in trattativa per due giovani colpi, ha chiuso per Louisa Eriksen: centrocampista danese, classe 1995 e proveniente dal Kolding IF. L'accordo, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, è da ufficializzare, ma tutto sembrerebbe ormai definito. La Lazio, grazie al lavoro di Angelo Fabiano ed Enrico Lotito, si assicura una mediana che possa far girare la squadra e dettare i tempi di gioco in regia. Il ruolo è lo stesso, ma le caratteristiche diverse rispetto a suo fratello Christian Eriksen che, in Italia, ha vestito la maglia dell'Inter. Louise, infatti, è la sorella più piccola del centrocampista e, forse, sarà stato proprio lui a consigliarli di venire in Italia, paese a cui è rimasto legato. Insomma, per un Eriksen che esce, ce n'è un'altra che entra: ma questa volta vestirà i colori biancocelesti.