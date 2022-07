Lazio Women, rinforzi in corso: tra cambiamenti e innesti nascono nuove ambizioni

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorni di valutazioni e sviluppo, la Lazio Women prepara la sua estate. L’inizio del campionato (18 settembre) è ancora lontano, ma il cartello “work in progress” è in bella vista. Riguarda la prima squadra e la Primavera femminile, entrambe affidate ad Angelo Fabiani, entrato in estate nell’organigramma biancoceleste. Sta nascendo un nuovo corso, è avvenuto il passaggio di consegne con l'ex responsabile Mauro Bianchessi, che a sua volta ha delegato al suo collaboratore Francesco Panzerini la gestione del settore giovanile femminile, dall'Under 17 in giù. Monica Caprini è rimasta come team manager, figura di riferimento per lo spogliatoio. Tra le figure dirigenziali è stato aggiunto Enrico Lotito, figlio del presidente biancoceleste. È in atto la fase di riorganizzazione e il rafforzamento in vista della nuova stagione. A breve verranno fissati gli appuntamenti per avvicinarsi al via ufficiale: test fisici a Formello in programma tra poco meno di un mese, poi a metà agosto scatterà la vera e propria preparazione atletica in ritiro (sede ancora da stabilire).

RADUNI. A luglio non si perde tempo, comunque: nell’ultima settimana ci sono stati un paio di raduni che hanno riguardato l’Under 19. Sono in corso degli stage - l'ultimo ieri pomeriggio al centro sportivo "Green Club" - per selezionare le ragazze, arrivate da tutta Italia con l’obiettivo di entrare a far parte del nuovo organico. Il campionato Primavera è stato diviso in Primavera 1 (di cui fa parte la Lazio per motivi di ranking) e Primavera 2: si è alzato il livello della competizione, ecco perché c’è il bisogno di allestire un roster all’altezza. I provini andranno avanti nelle prossime settimane. Con attenzione, intanto, si fa il punto anche sulla prima squadra, che ripartirà dalla Serie B dopo la retrocessione dell'ultima stagione. La promozione come unico obiettivo in testa. Il gruppo subirà dei cambiamenti sostanziali, dal mercato saranno aggiunte calciatrici importanti per alzare il livello tecnico della rosa. Trattative in corso, a breve verranno ufficializzate Martina Toniolo, terzino classe 2001, e Sofieke Jansen, centrocampista olandese 1999, ex Napoli e Sassuolo.