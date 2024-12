Lazio Women, al Fersini arriva il Milan: Grassadonia ne recupera tre

Altra settimana, altra partita e altra chance per la Lazio Women che, da tempo, è alla ricerca disperata di una vittoria che possa dare una scossa al campionato. La stagione delle capitoline è iniziata bene, ma le cose poi non sono andate sempre per il verso giusto complice anche po’ di sfortuna. Tra infortuni, rigori sbagliati e occasioni sprecate le biancocelesti sono precipitate in ottava posizione con appena 6 punti e sono in piena lotta per la salvezza. Le prestazioni non mancano, ma il cinismo e l’esperienza si. Nonostante l’impegno e l’approccio giusto, le ragazze di Grassadonia non riescono a portare a casa punti per risalire la classifica o quanto meno rendere giustizia al percorso che stanno facendo.

Col Milan la Lazio avrà l’occasione, l’ennesima, di poter invertire la rotta e chiudere l’anno con una soddisfazione. L’incontro è in programma sabato 14 alle 12:30 al Fersini, avranno sicuramente un ruolo importante anche i tifosi che mai finora hanno fatto mancare il loro apporto nonostante il momento delicato. Una partita che si preannuncia intensa e decisiva, il tecnico potrà contare su tutta la rosa eccetto Mancuso che sta proseguendo un programma di riabilitazione per un problema al tallone, come reso noto dal ds Pinzani in settimana. Tornano a disposizione Piemonte, che ha scontato la squalifica, Belloumou e Kajan.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE