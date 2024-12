WOMEN | Lazio, il ds Pinzani: "Ho parlato alla squadra. Non è facile, ma..."

È iniziata un'altra settimana di lavoro per la Lazio Women, in vista della sfida col Milan in programma sabato 14 alle 12:30 al Fersini. Le biancocelesti stanno attraversando un momento decisamente complicato, le prestazioni sono importanti ma non portano il risultato sperato e la classifica non perdona. Per fare il punto sulla situazione, ai microfoni ufficiali del club, è intervenuto il ds Raffaele Pinzani. Le parole: "Questo è un momento che dura quasi dall’inizio del campionato, ho avuto modo di parlare con le ragazze cinque minuti stamattina ed è un momento crudele. Dover mandare giù bocconi amari, uno dopo l’altro, con delle prestazioni del genere non è facile. Perderla anche stavolta al 90’ per un pallone tirato su, fa male. Noi dovevamo capire se eravamo in grado di sostenere la categoria ed è un obiettivo che abbiamo raggiunto, ma da un punto di vista della classifica episodi e rigori sbagliati pesano. Dobbiamo dare una svolta perché non può piovere per sempre”.

“Cosa manca? Gli riconosco la forza di resettare perché dopo che esci sconfitto così tante volte puoi anche mollare. Invece, loro non l’hanno fatto. Sono più rammaricato per le partite dominate e non vinte come Sampdoria, Como. Qui ci sono grandi valori morali e tecnici, poi in un momento difficoltà della classifica abbiamo il conforto della società. Nessuno ci ha voltato le spalle, la società è ancora più vicina. Fabiani è costantemente con noi, s’informa e fa capire alle ragazze che non devono abbattersi”.

“Ho visto un grande allenamento stamattina che ci deve portare alla partita col Milan con rabbia, giusta, e lucidità. Girerà alla fine. Noi abbiamo già parlato ma inevitabilmente i quattro rigori sbagliati pesano, avevamo quasi otto punti in più se li avessero segnati. Per i gol fatti, sono 14 e sono tanti. È un campionato difficile che al primo errore e titubanza ti fa incassare gol. Dobbiamo migliorare su questi, ma per quelli fatti credono che nessuna ne abbia fatti di più. Immaginavo che la Serie A fosse difficile e performante, quelle davanti sono forti ma hanno anche la fortuna dei forti. La Juventus l’ha presa in braccio la Madonna per vincere con noi, se le cose fossero andate normalmente noi non avremmo perso. Questo ci fa capire che l’esperienza e cinismo, dobbiamo migliorare”.

“Abbiamo fatto di proposito a mixare le ragazze dello scorso anno con altri profili che avevano tanta Serie A addosso, ma non è facile commentare un cammino come il nostro. Questa squadra ha fatto prestazioni eccezionali. Come si rivitalizza l’ambiente? La miglior medicina è un risultato. Non c’è stata volta in cui la Lazio è uscita dal campo e abbiamo detto “oggi non ci abbiamo messo le mani”. Ci sono state situazioni che hanno portato la squadra a non avere soddisfazioni dal punto di vista della classifica”.

“Recuperiamo Piemonte che ha scontato la squalifica, rientra Ines e Kajan. Mancuso sta proseguendo un programma di recupero per un problema che ha al tallone”.

