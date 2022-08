Lazio Women, al via la nuova stagione: ecco i nuovi acquisti

Ieri è iniziata la nuova stagione della Lazio Women che ha visto l'inserimento di nuove figure dirigenziali, oltre che di nuove calciatrici...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Oggi, alle 18.00, la Lazio Women scoprirà il calendario del campionato di Serie B 2022/2023 che avrà inizio il 18 Settembre. Nel frattempo ieri è iniziata la nuova stagione della squadra di mister Catini, sottoposta ai tamponi antigenici e che tra oggi e domani svolgerà i test fisici e atletici, come comunicato dalla società sul proprio sito ufficiale. Le biancocelesti torneranno in campo il 16 Agosto presso il Centro Sportivo di Formello, dove resteranno in ritiro fino al 22.

LA SQUADRA DIRIGENZIALE - Oltre alla conferma di Monica Caprini come team manager, la Lazio Women vede l'inserimento di altre due figure dirigenziali: Enrico Lotito, figlio del Presidente biancoceleste, che ricoprirà il ruolo di Direttore Generale della Lazio Women Prima squadra e Primavera e Angelo Fabiani, ex d.s. della Salernitana, che ricoprirà nella sezione femminile capitolina il medesimo ruolo. Proprio quest'ultimo, ai canali ufficiali del club, ha detto: "Ringrazio il presidente Lotito per aver allestito una rosa altamente competitiva per la categoria, rinforzata in tutti i reparti".

NUOVI ACQUISTI - Proprio per quanto concerne le nuove arrivate, sono quattro gli acquisti ufficializzati dalla Lazio nel comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale:

"SILLE FUHLENDORFF 28/03/2002, 1,8 m, danese, attaccante. Dotata di un'ottima progressione e corsa. Ottimo dribbling. Proviene dalla Pink Bari. In precedenza ha giocato in Serie A danese.

MARTINA TONIOLO 02/10/2001 terzino sx - piede sx. Giocatrice proprietà juventus femminile, cresciuta nella biellese. Lo scorso anno in prestito All'Empoli ladies ha collezionato 19 partite in serie A. Strutturata fisicamente. Intelligenza tattica. Ex Nazionale U19

DESPOINA CHATZINIKOLAOU 21/10/1999 attaccante nazionalità greca. Nel 2018-2019 ha giocato nell'Aris Salonicco. Nel 2019 si è trasferita in Italia al Napoli femminile. Ha debuttato con la nazionale greca nella sfida di qualificazione all'Europeo di Inghilterra 2022 contro la Germania giocata l'8 ottobre 2019

LUDOVICA FALLONI 19/09/2001 Difensore centrale. Lo scorso anno titolare in prima squadra Lazio women. Giocatrice giovane di grandi prospettive. Passaggio a titolo definitivo dal Grifone Gialloverde alla Lazio Women".