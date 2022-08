Lazio Women, oggi la presentazione del calendario di Serie B: l'orario

L'obiettivo è e deve essere uno solo: il ritorno in Serie A. Oggi la Lazio Women scoprirà il calendario della prossima stagione...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Stanno per iniziare le nuove stagioni calcistiche e, oltre alla sezione maschile, c'è attesa anche per la Lazio Women di mister Catini che avrà come obiettivo quello di tornare in Serie A. La sezione femminile ha rinunciato a molti elementi, acquistandone nuovi altrettanto validi e rinnovando la squadra in base alle esigenze del tecnico. La voglia di scendere in campo per le biancocelesti è tanta e, nel frattempo, la FIGC Femminile ha comunicato che alle ore 18.00 di oggi sarà svelato il calendario del prossimo campionato di Serie B. Mister Catini e le sue ragazze saranno in trepidante attesa di capire se inizieranno la nuova stagione in casa oppure in trasferta, ma soprattutto l'ordine in cui dovranno affrontare tutte le partite.