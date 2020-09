Lazio Women, buona la prima: battuto 10-1 il Pontedera all'esordio

Inizia col botto la stagione 2020/2021 della Lazio Women. All'esordio la squadra di Seleman ha sconfitto per 10-1 il Pontedera, lanciando un chiaro segnale a tutte le avversarie. La mancata promozione in Serie A della scorsa annata a causa dell'algoritmo brucia ancora e l'obiettivo di quest'anno è stato subito messo in chiaro con un rotondo risultato. "Buona vittoria, anche con un punteggio importante: ma è solo la prima gara e il percorso è ancora lungo" - le parole del responsabile Mauro Bianchessi apparse sul sito ufficiale biancoceleste - "Bisogna avere più attenzione perché si è subito un gol evitabile. Piedi ben piantati a terra e pensiamo a domenica prossima”

