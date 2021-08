Lazio Women, Carolina Morace: "Esordio amaro, solo con il lavoro si potrà migliorare" - FOTO

Esordio amaro per le ragazze di Carolina Morace che hanno debuttato in Serie A contro la Sampdoria che si è imposta sulle biancocelesti per 1-2. La coach della Lazio Women ha commentato così la sconfitta: "Un esordio che ci lascia l'amaro in bocca. Abbiamo visto cose positive ed altrettante negative. L'unica strada per migliorare fin da subito è quella del lavoro, siamo una squadra giovane con ampi margini di miglioramento, il destino e le prestazioni dipendono sempre e da noi", queste le sue parole su Twitter.

Un esordio che ci lascia l'amaro in bocca. Abbiamo visto cose positive ed altrettante negative.



L'unica strada per migliorare fin da subito è quella del lavoro, siamo una squadra giovane con ampi margini di miglioramento, il destino e le prestazioni dipendono sempre e da noi. pic.twitter.com/K64X4l05dN — Carolina Morace (@CarolinaMorace) August 30, 2021

Calciomercato Lazio, nuovi contatti per Kostic: tutti i dettagli

Viviano: "Lazio favorita, con il Galatasaray il pubblico la maggior insidia. E su Sarri..."

TORNA ALLA HOME