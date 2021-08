Calciomercato Lazio, nuovi contatti per Kostic: tutti i dettagli

Ultimo tango a Francoforte. Dentro o fuori, per Kostic sono ore decisive. La Lazio è di nuovo in contatto con l'Eintracht, una conference call che coinvolge anche l'agente del serbo, Fali Ramadani, per sbloccare la situazione e far sì che Kostic possa sbarcare a Roma. L'ultima offerta biancoceleste è di 18 milioni di euro complessivi, di cui sedici milioni in parte fissa e due di bonus. Il serbo vuole venire in Italia, ha sbagliato non presentandosi all'allenamento dell'Eintracht di venerdì scorso, un atteggiamento che ha irrigidito il club di Francoforte, rallentando pesantemente la trattativa. Nel corpo dirigenziale dell'Eintracht ci sono contrasti: da una parte il ds, Markus Krosche, propenso ad accettare l'offerta laziale dopo l'ultimo rilancio; dall'altra gli altri dirigenti che invece vorrebbero mantenere il punto per mandare un segnale ad ambiente e giocatori. La Lazio, però, non molla e spera. Dentro o fuori: per Kostic si decide tutto in queste ore.