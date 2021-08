Calciomercato Lazio, all in su Kostic: l'Eintracht è al bivio

AGGIORNAMENTO ORE 00.30 - Nuovo ritocco all'offerta, l'ultimo, in attesa che l'Eintracht decida cosa fare con Kostic. La Lazio ha alzato la proposta formulata ieri sera e di cui vi abbiamo raccontato oggi: 17 milioni complessivi, di cui quindici in parte fissa. La nuova offerta è di 18 milioni di euro, leggermente più alta della precedente, un modo per venire incontro ai tedeschi, per dimostrargli di voler di concludere positivamente la trattativa. Un po' come ha fatto l'Inter per Correa quando ha inserito il milione di bonus ai 30 milioni proposti e sfondando un muro ideale che ha convinto la Lazio a cedere. Ora è tutto nelle mani del club di Francoforte, una risposta è attesa tra stanotte e domattina. Non oltre. Se dovesse essere fumata nera, strada libera per Zaccagni. Come vi abbiamo raccontato da diversi giorni.

CALCIOMERCATO LAZIO - Filip Kostic resta l'obiettivo numero uno per l'attacco della Lazio. Il serbo è il prescelto da allenatore e società con il calciatore che si è promesso ai capitolini. Unico ostacolo è l'Eintracht Francoforte con cui l'accordo ancora non c'è. Dopo il rischio rottura tra venerdì e sabato, la situazione è andata via via schiarendosi. La Lazio ha alzato la sua offerta per portare a Roma il compagno di nazionale di Sergej Milinkovic Savic. I biancocelesti hanno messo sul tavolo 15 milioni più due di bonus per convincere i tedeschi a lasciar partire l'esterno a titolo definitivo. Kostic si è scusato con il club per l'atteggiamento avuto negli ultimi giorni e per non essersi presentato all'allenamento, ma chiederà la cessione. Vuole la Serie A. In queste ore ci sono stati contatti continui tra le parti con la mediazione di Ramadani, agente del numero dieci. La risposta dell'Eintracht è attesa entro stasera. Qualora non dovesse arrivare la fumata bianca, la Lazio virerebbe decisa su Mattia Zaccagni. In questo caso l'accordo è totale con calciatore, società e manager dell'esterno. Sono ore decisive per Kostic e Zaccagni.

©️ RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge

Articolo pubblicato il 29 agosto alle 18.00