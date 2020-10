Lazio Women, Castiello: "Bene con il Perugia. Ora testa alla Coppa Italia"

Intervenuta ai microfoni di Lazio Style Radio, Antonietta Castiello, centrocampista della Lazio Women, ha commentato così la partita con il Perugia: "Ieri abbiamo regalato il primo gol al Perugia, poi per fortuna ci siamo scatenate. Loro si sono chiuse ma hanno lasciato qualche spazio e ne abbiamo approfittato. Adesso testa alla prossima, quando avremo la Riozzese in uno scontro diretto per il primo posto. Poi avremo la Coppa Italia, dove affronteremo una squadra di Serie A come l'Inter. Ovviamente però puntiamo più sul campionato, che è il nostro vero obiettivo. Siamo ancora amareggiate per l'epilogo dell'ultima stagione ecco perché siamo concentrate su quello che dobbiamo fare".

