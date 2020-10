Lazio, ipotesi condotta violenta: ecco quante giornate rischia Immobile

AGGIORNAMENTO ORE 11.15 - Secondo l’articolo 38 del Codice di Giustizia sportiva il gesto di Immobile potrebbe essere classificato come condotta violenta, punita fino a tre turni di squalifica. Qualora il Giudice sportivo dovesse decidere per tale pena, Immobile salterebbe alla ripresa del campionato i match contro Sampdoria, Bologna e Torino, per tornare soltanto il prossimo 8 novembre per Lazio-Juventus. Nessun problema, invece, per la Champions League, dove le squalifiche in ambito italiano, in casi come questo, non contano.

Ciro Immobile è caduto nella trappola di Vidal. Il cileno lo ha provocato, con un fallo, e lui ci è cascato in pieno con la reazione che ha poi "giustificato" Guida ad estrarre il cartellino rosso. Come riporta l'edizione quotidiana de Il Tempo è la seconda volta in carriera in cui il numero 17 viene espulso e la prima purtroppo è difficile dimenticare: il direttore di gara era Giacomelli e il match era un Lazio - Torino di dicembre. Fatto sta che Immobile rischia e molto, fino a due giornate di stop che al rientro lo terrebbero ai box per i match contro Sampdoria e Bologna.

