Condò: "Avverto un po' di delusione per il calciomercato della Lazio. Su Pereira..."

Paolo Condò ai microfoni di Sky Sport ha commentato l'operato della Lazio nel calciomercato: "Nella Lazio, in Inzaghi e nei tifosi avverto un pizzico di delusione per una campagna acquisti che si erano immaginati più importante. Anche io pensavo venissero aggiunti 6-7 uomini di un certo livello. Buono è Andreas Pereira, però poi Lulic non si sa quando tornerà. La grande idea l'hai avuta, ed era David Silva. Non è andata a buon fine, ma a quel punto dovevano trovare qualcosa di simile".

LE PAROLE DI SPERANZA - Poi Condò ha commentato le ultime parole del ministro della Salute Roberto Speranza, che ha affermato che si sta parlando troppo di calcio e poco di scuola: "Resto stupefatto, oggi è stato il ministro Speranza a intervenire su questo tema, quando qualcuno dice che si parla troppo di calcio e poco di scuola. Come se non fosse un nostro diritto avere le scuole funzionanti nella maniera migliore possibile e questa cosa escludesse l'altra. È populismo a caccia di like. Questo discorso lo accettavo quando si parlava di riportare la gente allo stadio. Allora dico no, fino a che non siamo certi che il ritorno a scuola dei nostri ragazzi non abbia provocato un'impennata esagerata possiamo continuare a tenere serenamente gli stadi vuoti. Ma questo dire parliamo troppo di calcio e poco di scuola è penoso".

