Genoa, Preziosi: "Quello di ieri brutto precedente, ora è caos"

Continua a tenere banco la questione legata al match mai giocato tra Juventus e Napoli. In molti hanno dato il loro punto di vista sulla questione e ora a parlare è il patron del Genoa Enrico Preziosi che nel suo club ha avuto un vero e proprio focolaio. "Quello di ieri sera è stato un brutto precedente, si pensava ci fosse un protocollo molto chiaro a cui tutte le società avrebbero dovuto attenersi e invece le Asl locali lo bypassano provocando un caos. Da adesso qualsiasi società che interpelli la Asl locale, anche con un solo positivo, potrà non giocare perché decide qualcun altro. Quando abbiamo avuto Perin contagiato abbiamo seguito il protocollo non abbiamo contattato la Asl", queste le parole del patron dei liguri a Radio Capital.

