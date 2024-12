Lazio Women, Goldoni: "È stato un anno speciale, ci auguriamo il meglio" - VIDEO

È in corso la cena di Natale della Lazio a cui è presente anche la Women di Grassadonia. Ai microfoni ufficiali del club è intervenuta Eleonora Goldoni che fatto un bilancio di questo 2024. Le parole della biancoceleste: "È stato un anno personalmente speciale dopo l’infortunio, la promozione in Serie A e il ritrovo di prestazioni e di Nazionale. Penso sia soprattutto un grande percorso per la mia squadra quest’anno. Veniamo da una vittoria importantissima contro una squadra forte che è il Milan e non possiamo che auspicarci il meglio. Obiettivi per il prossimo anno? Tantissimi, non si dicono. Sono stati scritti, sia di squadra sia personali”

"Pandoro o panettone? Panettone, cioccolatoso. Canzone? We Wish You a Merry Christmas. Il regalo che da piccola chiedevo a Babbo Natale? Di andare sui Go Kart, il peggior regalo ricevuto una bambola da piccolina. A me piacevano solo macchinine telecomandate. Idea di Natale perfetta? La famiglia, ovunque basta che si stia insieme”.

