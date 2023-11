Lazio Women, Grassadonia a LSC: "Settimana difficile. Mi auguro di recuperare..."

La Lazio Women si è messa definitivamente alle spalle la sconfitta col Cesena, la prima in questa stagione, e riparte dai tre punti conquistati in casa contro il Chievo. Una gara intensa in cui le biancocelesti non hanno mai perso lucidità e al termine della stessa, ai microfoni ufficiali del club, mister Grassadonia ha commentato così la loro prestazione: “Ero curioso di capire la sconfitta della squadra dopo domenica scorsa. Domenica scorsa non abbiamo perso, ma imparato perché la squadra ha fatto un’ottima partita. Siamo state sempre in partita, ma l’abbiamo persa. Abbiamo fatto un buon primo tempo contro una squadra aggressiva, siamo stati bravi a sbloccarla subito. Non è stata una settimana semplice, dopo sette vittorie è arrivata una sconfitta immeritata e ero curioso di capire l’approccio. Abbiamo un po’ sofferto all’inizio poi penso sia stata una vittoria in discesa”.

“Ci tenevamo a prenderci questi 3 punti e di continuare a lavorare in un certo modo. Cominceremo subito gli allenamenti per la prossima partita, tra due settimane, contro il Tavagnacco”.

“È stata una prestazione buona da parte di tutte, ancora una volta abbiamo incontrato una squadra che da sempre ha giocato con lo stesso modulo e oggi ha cambiato. Dobbiamo lavorare su questo aspetto. Nel secondo tempo abbiamo aggiustato qualcosina e siamo stati bravi. Visentin aveva bisogno di giocare per ritrovare fiducia, mi dispiace per quel gol. Speriamo di recuperare Popadinova tra due settimane”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE