Lazio Women, Grassadonia: "Mentalmente abbiamo fatto un passo indietro, ma..."

Al termine della sfida vinta contro il Sassuolo, il tecnico della Lazio Women è intervenuto a Lazio Style Channel per commentare la prima vittoria stagionale e la prestazione delle sue ragazze: "Secondo me è partita anche bene, poi abbiamo avuto anche qualche occasione per sbloccarla. Abbiamo preso questo gol, ma da un punto di vista mentale questa partita non era facile. Era la quinta giornata, la squadra aveva fatto benissimo nelle precedenti giornate senza raccogliere nulla e sapevamo appunto la delicatezza di questo incontro e l’abbiamo subito un po’ troppo dal punto di vista mentale. Abbiamo secondo me lottato e combattuto ma con poca lucidità”.

“Tridente con Le Bihan dentro, se si rivedrà? Assolutamente, diverse giocatrici si sono adoperate in un ruolo non loro. Abbiamo quattro difensori fuori e ci siamo dovuti adattare, anche giocare a 4 come nel secondo tempo per Pittaccio era la prima volta. Ringrazio anche Eriksen che si è sacrificata in un ruolo non suo, anche Le Bihan. La squadra ha voluto la vittoria, l’ha meritata ma dal punto di vista della lucidità abbiamo fatto un passo indietro”.

“Piemonte? Lo meritava, è stata sfortunata. Mi auguro che ritrovi la giusta serenità, vorrebbe spaccare il mondo. È una giocatrice con personalità, ma deve capire che per essere sereni e giocare a calcio questo gol le servirà ma dobbiamo crescere nel collettivo”.

“Classifica? Era uno scontro diretto, prima della partita ho fatto vedere alle ragazze la classifica e vincerla dove ci avrebbe portato. La prima vittoria meritata e voluta fortemente, adesso abbiamo un altro scontro diretto difficile in casa contro una squadra che fa da tanti anni questa categoria con un allenatore navigato. Speriamo di recuperare qualcuno perché sicuramente 4 difensori in una botta sola fuori è una cosa pesante”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE