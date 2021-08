Lazio Women, il calendario ufficiale della Serie A femminile: le date

Pronta a ripartire la Serie A femminile. Da quest'anno la Lazio Women farà parte delle squadre della massima serie, grazie alla promozione conquistata dopo tanti sacrifici dalle ragazze di Carolina Morace. Di seguito ecco il calendario ufficiale della prossima stagione - oggi stilato - che prenderà il via il 28 agosto. Ricordiamo che tutte le settimane una gara verrà trasmessa in chiaro su La7 mentre le altre saranno tutte in streaming su TimVision. In seguito ecco le date d'inizio del campionato e le future avversarie della Lazio Women:

INIZIO E FINE CAMPIONATO - Ecco pubblicato il calendario del Campionato Nazionale di Serie A TimVision. La prima giornata del girone di andata è prevista sabato 28 agosto e domenica 29 agosto 2021. L'ultima giornata del girone di andata ci sarà sabato 11 dicembre e domenica 12 dicembre 2021. La pausa invernale è stata programmata da lunedì 13 dicembre 2021 a venerdì 14 gennaio 2022. Mentre la prima giornata del girone di ritorno sarà sabato 15 gennaio e domenica 16 gennaio 2022. Infine, l'ultima giornata del girone di ritorno è previsto per sabato 14 maggio e domenica 15 maggio 2022.

DATE LAZIO WOMEN:

1ª giornata, 28/29 agosto: LAZIO WOMEN - Sampdoria

2ª giornata, 04/05 settembre: Inter - LAZIO WOMEN

3ª giornata, 11/12 settembre: LAZIO WOMEN - Milan

4ª giornata, 25/26 settembre: LAZIO WOMEN - Fiorentina

5ª giornata, 02/03 ottobre: Sassuolo - LAZIO WOMEN

6ª giornata, 09/10 ottobre: LAZIO WOMEN - Pomigliano

7ª giornata, 30/31 ottobre: Empoli - LAZIO WOMEN

8ª giornata, 06/07 novembre: LAZIO WOMEN - Napoli Femminile

9ª giornata, 13/14 novembre: Juventus - LAZIO WOMEN

10ª giornata, 04/05 dicembre: LAZIO WOMEN - Hellas Verona Women

11ª giornata, 11/12 dicembre: Roma - LAZIO WOMEN

12ª giornata, 15/16 gennaio: Sampdoria - LAZIO WOMEN

13ª giornata, 22/23 gennaio: LAZIO WOMEN - Inter

14ª giornata, 05/06 febbraio: Milan - LAZIO WOMEN

15ª giornata, 26/27 febbraio: Fiorentina - LAZIO WOMEN

16ª giornata, 05/06 marzo: LAZIO WOMEN - Sassuolo

17ª giornata, 19/20 marzo: Pomigliano - LAZIO WOMEN

18ª giornata, 26/27 marzo: LAZIO WOMEN - Empoli

19ª giornata, 02/03 aprile: Napoli Femminile - LAZIO WOMEN

20ª giornata, 23/24 aprile: LAZIO WOMEN - Juventus

21ª giornata, 07/08 maggio: Hellas Verona Women - LAZIO WOMEN

22ª giornata, 14/15 maggio: LAZIO WOMEN - Roma

