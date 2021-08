Lazio, in Fifa '22 non ci sarà il nome ufficiale: i dettagli

Il 1 ottobre del 2021 FIFA rilascerà la nuova versione del fortunatissimo gioco. Nel videogame però non ci sarà la Lazio, o meglio la società non ha ceduto la licenza e quindi non potrà comparire con lo stemma e il nome ufficiale del club. Questa non è una novità in toto, già nella passata stagione infatti lo stesso è accaduto a Juventus (Piemonte Calcio), Roma (Roma FC) e Atalanta (Bergamo Calcio). Secondo la beta del gioco il nome sarà Latium, nome latino della Regione Lazio, e i colori saranno i classici bianco e celeste. Per chi vorrà giocare con il nome ufficiale della sua squadra del resto c'è sempre PES!

