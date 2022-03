Lazio Women, il ricordo per Pino Wilson prima del match con il Sassuolo - FT

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Questa mattina il mondo biancoceleste ha subito un duro colpo: Pino Wilson se n'è andato. La Lazio Women è scesa in campo alle 12:30 per la 16^ giornata di Serie A TIMVISION ospitando il Sassuolo al 'Fersini' di Formello. Prima del fischio d'inizio c'è stato il ricordo per il capitano che nel 1974 vinse il primo scudetto della storia del club: lutto al braccio delle ragazze allenate da Catini e minuto di silenzio osservato a centrocampo insieme alle neroverdi e alla squadra arbitrale.