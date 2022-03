Lazio, è morto Pino Wilson: capitano del primo scudetto nel '74

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Il popolo laziale è sgomento alla notizia appresa in queste prime ore del mattino: Pino Wilson è morto, aveva 76 anni. Lo storico capitano della 'Banda Maestrelli', che nel 1974 ha alzato al cielo il primo scudetto della storia biancoceleste, sarebbe stato colpito da un ictus.

IMMENSO CAPITANO - Nato in Inghilterra da madre italiana e padre inglese il 27 ottobre 1945, si trasferisce a Napoli in tenera età e comincia lì la sua carriera calcistica. Nel 1969 approda alla Lazio dove trascorrerà 11 stagioni e vincerà il primo scudetto del club da capitano nel 1974 e una Coppa delle Alpi nel 1971. Iconico il suo rapporto con l'allenatore Tommaso Maestrelli e il compagno di mille battaglie Giorgio Chinaglia (molto probabilmente verrà tumulato nella loro cappella). Con la sua plomb inglese e la "cazzimma" napoletana è riuscito a tenere a bada quello sgangherato gruppo che ha fatto innamorare i tifosi biancocelesti di tutte le epoche. Un altro pezzo di Lazio raggiunge le stelle per brillare in eterno. La redazione de Lalaziosiamonoi.it fa si stringe alla famiglia facendole le più sentite condoglianze.