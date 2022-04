Lazio Women - Juventus, dove vedere il match in tv e in streaming

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Women sta per iniziare il suo tour de force per la salvezza. Le biancocelesti hanno ancora tre gare per tentare di rimanere in Serie A. La prima di queste sarà domenica 24 aprile alle 12:30. Al 'Fersini' di Formello arriverà la Juventus campione in carica, nonché prima in classifica in cerca della conferma del titolo. Sarà sicuramente impegnativo per le ragazze di Catini fare punti con le bianconere, ma arrivati a questo punto non c'è più nulla da perdere. La gara sarà disponibile, sia in tv che in streaming, sulla piattaforma TIMVISION.