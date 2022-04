Lazio Women, le biancocelesti si salvano se...: tutte le possibilità

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Women è appesa a un filo. Le biancocelesti sono attualmente penultime in classifica con 12 punti. Il campionato finisce fra tre turni e la salvezza è ancora possibile. Dalla Serie A alla Serie B scenderanno le ultime tre squadre. La Fiorentina, al momento nona e quindi teoricamente salva, ha 18 punti. Le ragazze di Catini hanno una distanza dalla safe zone di 6 punti. Quelli ancora a disposizione sono 9. La Lazio si potrebbe salvare in un solo caso: vincendole tutte e sperando nei passi falsi di Napoli e Fiorentina. Se dovessero arrivare a pari punti il posizionamento sarà definito dagli scontri diretti: le biancocelesti hanno a sfavore quello con le toscane e in parità quello con il Napoli. La differenza reti non aiuta: la Lazio è a -28, complice un inizio di stagione senza una guida, il Napoli -13.

CALENDARI A CONFRONTO - Queste ultime tre partite saranno molto impegnative per la Lazio: il 24 aprile arriva a Formello la Juventus, pronta a confermare il successo dello scorso anno. L'8 maggio le biancocelesti giocheranno in trasferta a Verona contro l'Hellas già condannato alla Serie B. L'ultima sarà il 15 maggio e sarà un vero e proprio scontro all'ultimo sangue: al 'Fersini' andrà in scena il derby della Capitale contro la Roma. Napoli e Fiorentina sicuramente se la passano meglio. Le azzurre dovranno affrontare Sassuolo, Empoli e Pomigliano, mentre le viola si scontreranno con Roma, Pomigliano ed Empoli.