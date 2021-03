Lazio Women, Morace: "Donne, denunciate ogni forma di violenza e chiedete giustizia!" - FOTO

A qualche ora dal termine dell'evento A.MA.MI, andato in scena questa mattina nella sala stampa dell'Olimpico, Carolina Morace è tornata a parlare della violenza sulle donne. L'allenatrice della Lazio Women ha condiviso la propria opinione su Instagram: "Oggi ho partecipato in occasione della Giornata Internazionale della Donna, alla conferenza stampa indetta dalla Lazio e l'Associazione delle Forze di Polizia ARGOS. Tale iniziativa è stata promossa per divulgare un messaggio per combattere insieme la piaga della violenza sulle donne e della violenza di genere, e per affermare, attraverso lo sport e la musica, i valori del rispetto e della sicurezza della persona. La violenza sulle donne rimane una piaga a cui dobbiamo porre rimedio, ormai da anni. Le donne devono denunciare qualsiasi forma di violenza e chiedere giustizia. Dietro ogni donna violentata e uccisa c'è l'umiliazione di tutte le donne".

