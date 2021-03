Spezia, un calciatore positivo al Covid: il comunicato della società

Nuovo positivo in Serie A. Si tratta di un calciatore dello Spezia di cui però non è stato rivelato il nome. La squadra ligure ha già ai box Provedel per coronavirus e a lui si aggiunge anche un secondo giocatore come affermato in un comunicato dalla società: "Lo Spezia Calcio comunica che, a seguito del ciclo di tamponi di controllo effettuato nella giornata di ieri, un calciatore della prima squadra è risultato positivo. Il tesserato sta seguendo in isolamento le procedure previste dal protocollo sanitario".

