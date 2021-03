Lazio, Giordano: "Un fallimento non entrare nei primi quattro posti. Su Immobile..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Bruno Giordano ha parlato del momento che sta vivendo la Lazio, reduce dalle sconfitte contro Bayern, Bologna e poi Juventus: "È una Lazio che stenta tantissimo. L'allenatore cerca di mascherare alcune cose, ma dalla sconfitta con l'Inter ha subìto parecchio. La Juve l'ha dominata. È fuori dalla Coppa Italia ed è con un piede e mezzo fuori dalla Champions. Se non arrivasse almeno quarta sarebbe un'annata fallimentare. Inzaghi e il calo di Immobile e di altri big? Deve capire che se un atleta ha una flessione, a mandarlo in campo gli fai del male. Così anche il grande giocatore perde qualche certezza. Serve uno stop per tornare al meglio. Lo scorso era tra i tecnici più quotati, quest'anno è tutt'altra Lazio e ci sono allenatori che stanno facendo meglio. In generale si va ad annate".

