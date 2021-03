Lazio, la dedica di Reina per le donne della sua vita: "Vi ammiro, vi rispetto, vi amo" - FOTO

Nel giorno in cui nel mondo si festeggiano le donne, Pepe Reina ha voluto dedicare un lungo messaggio alle donne della sua vita. Si tratta della moglie Yolanda e delle sue due figlie. Il portiere della Lazio ha condiviso un loro scatto su Instagram, per poi aggiungere: "Lottatrici, guerriere, sognatrici, coraggiose. Che sarebbe di me senza voi? Grazie per essere come siete e per il vostro affetto incondizionale. Vi ammiro, vi rispetto e vi amo. Buona giornata e buona vita"

