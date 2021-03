Napoli, Ghoulam shock: altra rottura del crociato

Brutte notizie in casa Napoli per quanto riguarda Faouzi Ghoulam: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro dopo l'infortunio rimediato ieri contro il Bologna. Lo riporta Sky Sport. Gli esami hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del menisco mediale.Il calciatore si è subito operato in mattinata a Villa Stuart (Roma) e sarà costretto ad un altro lungo stop. Per lui è il terzo brutto infortunio: in passato si era operato due volte all’altro ginocchio, il destro.