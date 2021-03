Udinese, Gotti partecipa ad una festa: multato per aver violato le norme anti-Covid

Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, è stato multato per non aver rispettato le restrizioni imposte a causa dell'emergenza Covid. Il tecnico dei friulani, dopo la gara contro il Sassuolo, ha partecipato ad una cena con 8 persone all'interno di un appartamento la notte tra il 6 e il 7 marzo. Come riporta Il Gazzettino, sarebbero stati i vicini a segnalare l'infrazione e a tutti i partecipanti è stata inflitta un'ammenda di 400 euro.