Lazio, Garbo: "Inzaghi poco duttile, non cambia mai. Meglio Fonseca"

Daniele Garbo, giornalista Mediaset, si è espresso sugli allenatori di Lazio e Roma ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole: "Fonseca lo metto davanti a Inzaghi in una mia classifica. Fonseca, con l'organico che ha, sta facendo molto bene, lotta per la Champions e gioca un buon calcio. E' un po' più duttile di Inzaghi, che adotta da tempo lo stesso modulo e non cambia mai".