Lazio Women, Morace: “Promozione più che meritata. Lotito è un vincente”

È subentrata sulla panchina della Lazio Women, Carolina Morace, collezionando in 12 giornate 7 vittorie e 5 pareggi, e guidando la squadra in Serie A. In un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, ha raccontato tutte le emozioni e la gioia per aver riportato le giocatrici biancocelesti nella massima serie: “Abbiamo conquistato meritatamente la promozione. Tutto è stato emozionante e commovente, peccato non aver festeggiato in uno stadio pieno ”. In sintonia fin da subito con la dirigenza biancoceleste, la coach ha trovato l'ambiente giusto da far crescere: “Il presidente Lotito è un vincente come me, ci ha chiesto di provare ad arrivare prime ".

CRESCITA - Un percorso di crescita, quello affrontato dalle giocatrici, che da 3 allenamenti sono passate ad allenarsi 5 volte alla settimana, con solo il lunedì libero, entrando nell'ottica dei ritmi da Serie A: “Sono orgogliosa delle ragazze, ho creato un bellissimo rapporto con loro che mi hanno ringraziato per averle portate ai livelli a cui hanno sempre ambito ”. Il prossimo sarà un anno difficile, con il ritorno in A dopo tanti anni, e l'approccio sarà fondamentale: “Affronteremo squadre che si allenano da anni a ritmi alti. Bisognerà crescere non solo dal punto di vista economico, ma anche puntando molto su una struttura come quella di Formello: un ottimo biglietto da visita per chi vuole vincere ”.

