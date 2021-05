Salernitana in Serie A, Lotito alla squadra: “Le chiacchiere stanno a zero, ce l’avete fatta!”

AGGIORNAMENTO ORE 00:35 - La squadra è arrivata a Cascia e poco prima di ricominciare la festa il presidente Lotito ha preso la parola per fare un discorso alla compagine di Castori riportate da Gianlucadimarzio.com: "Avete dimostrato di essere una squadra, un gruppo determinato, unito, umile. Un gruppo che ha cercato in tutte le maniere di portare a casa il risultato. Non è cosa comune: non tutte le squadre sono così e questa è stata la vostra forza. Ho chiamato poco fa Galliani mi ha fatto i complimenti. Ma poi gli ho detto una cosa. Che capisco i premi e tutto, ma alla fine non conta solo questo. Conta far parte di un gruppo, di una famiglia: ognuno svolge un ruolo e tutti si sentono responsabilizzati. Anche nelle difficoltà avete dimostrato di avere carattere e responsabilità. Eravamo partiti dicendovi che eravate una squadra forte e che avreste dovuto crederci: ce l’avete fatta!", ha concluso il presidente.



Giornata di festa per la Salernitana e per i suoi tifosi che dopo 23 anni nella prossima stagione giocheranno in Serie A. La squadra di Castori ha conquistato la massima serie grazie alla vittoria per 3-0 sul Pescara e ai festeggiamenti si è unito anche il presidente Lotito. Lo stesso, che ha un mese per cedere il club, come riportato da Sky Sport si è recato al Grand Hotel Elite di Cascia per partecipare alla festa della squadra per la promozione.

