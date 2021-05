Lazio Women, Martin festeggia su Instagram la promozione: "Ci siAmo!" - FT

La Lazio Women ha trasformato il sogno in realtà: il prossimo anno giocherà in Serie A. La squadra di Carolina Morace ha ottenuto la promozione nella massima serie con due giornate di anticipo in una delle partite più importanti della stagione, il derby con la Roma CF. La stracittadina è stata sbloccata da Adriana Martin, autentica bomber che ha trascinato le biancocelesti con i suoi gol. L'attaccante spagnola ha pubblicato su Instagram le foto celebrative della festa con la frase: "PiAno piAno... ci siAmo. SERIE A!!!! Forza Lazio!".