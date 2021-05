Lazio, Inzaghi non vuole distrazioni: sarà rincorsa Champions fino alla fine

"I conti li faremo alla fine". È questo il mantra di Simone Inzaghi che non ha intenzione di arrendersi in ottica Champions finché la matematica non lo condanna. Ha provato a trasmettere tutta la sua carica e la sua energia anche alla squadra nella seduta di ieri, che ha aperto una settimana densa di impegni. Mercoledì contro il Parma il mister dovrà fare i conti con diverse assenze e fare attenzione alle diffide in vista del derby con la Roma in programma sabato.

FUTURO - Oltre a queste due partite la Lazio se la vedrà con il Torino e con il Sassuolo prima della fine del campionato. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il tecnico piacentino ha chiesto concentrazione massima alla squadra fino alla fine, dopodiché si penserà a tutto il resto. Il suo futuro in biancoceleste è sempre in bilico, i discorsi per il rinnovo con il presidente Lotito verranno ripresi a stagione conclusa. Sarà anche il momento per parlare di mercato, ma molto dipenderà dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League. Ecco perché Inzaghi non vuole distrazioni.

