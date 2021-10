Lazio Women - Pomigliano, dove vedere la partita in tv e in streaming

La Lazio Women riparte con Massimiliano Catini. L'allenatore ha preso il posto dell'esonerata Carolina Morace alla guida delle biancocelesti e sabato pomeriggio alle 14:30 disputerà la sua prima partita. Allo stadio Fersini di Formello arriverà il Pomigliano, anch'esso neopromosso in Serie A. I precedenti scontri tra le due squadre danno ragione alle laziali: in Serie B lo scorso anno entrambi i match sono finiti con una vittoria della Lazio (l'andata in Campania è finita 0-2, il ritorno a Formello 3-1). La gara potrà essere seguita in tv e in streaming sulla piattaforma TIMVISION che detiene i diritti televisivi della competizione.