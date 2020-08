Lazio Women, Savini: "Abbiamo tanta voglia di riscatto, lotteremo per la Serie A"

In vista dell'inizio della prossima stagione, Federica Savini è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Channel. Il difensore della squadra guidata da Seleman ha utilizzato parole di carica e determinazione, dopo il brusco stop dello scorso campionato a causa del Covid-19: "Stiamo preparando la prossima stagione con uno spirito ancora più combattivo, dopo che l'algoritmo ci ha tolto la promozione in Serie A. Cercheremo di conquistarla sul campo: i primi mesi dopo lo stop sono stati duri, ci siamo allenate online con lo staff. Abbiamo passato insieme bei momenti, purtroppo quando è uscito il verdetto non abbiamo potuto neanche sfogarci. Abbiamo tanta voglia di riscatto e di far valere le nostre qualità, i nostri allenamenti sono ripresi ad agosto, ricominciando gradualmente con i movimenti e la palla. A livelllo tecnico sono state colmate le piccole lacune dello scorso anno. La difesa invece è rimasta il nostro punto di forza. Ieri abbiamo disputato la prima amichevole in casa, fondamentale per far integrare i nuovi acquisti, che ci daranno un aiuto importante. Siamo una squadra con molta qualità, possiamo dire la nostra. C'è sempre stata molta coesione nel gruppo, con idee chiare. Lo scorso torneo siamo state una sorpresa e abbiamo dimostrato di essere la squadra da battere, per questo il prossimo campionato sarà più difficile".

Ligue 1, due positivi anche nel Nizza: entrambi asintomatici

Lazio, Gismondi: "Fares ottimo colpo. Rafinha? Non mi entusiasma"

TORNA ALLA HOMEPAGE