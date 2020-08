Lazio, Gismondi: "Fares ottimo colpo. Rafinha? Non mi entusiasma"

L'ex calciatore della Lazio Fabio Gismondi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per dire la sua sulla situazione legata al coronavirus e non solo: “Non voglio aggiungermi ai tanti che hanno parlato. Penso che sia giusto fare attenzione, cercare di evitare quelle cose che si possono evitare. Per quanto riguarda la pericolosità di quello che sta accadendo anche gli ultimi dati devono essere analizzati in maniera diversa rispetto a marzo e ad aprile. Ritengo che non sarebbe sbagliato riaprire gli stadi limitandone l’accesso anche se mantenere le distanze non sarà semplice".

MERCATO – “Nessuna squadra di Serie A si sta muovendo in modo concreto sul mercato, mi pare che ci sia un po’ di ritardo su tutto. Ad un certo punto bisognerà accelerare anche se l’importante è non fare errori. Fares non è un giocatore che mi dispiace, gioca in una zona del campo che a noi serve e quindi sarebbe un ottimo acquisto. Rafinha non mi entusiasma, alla Lazio serve gente di passo e di gamba fisicamente forte in mezzo al campo. Non credo manchi la qualità. Schouten e Svanberg sono due giovani che mi piacciono molto, questi due nomi sono giocatori che possono far parte di una rosa anche se rimango fermo sul fatto che servano due giocatori da Champions. Muriqi? Non lo conosco quindi non posso giudicare".

CHAMPIONS – “Giusto che Inzaghi raccolga i frutti del suo lavoro, se lo merita e spero che si possa essere accontentare anche sul mercato”.

