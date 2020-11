Lazio Women, Seleman: "Non è facile gestire l'inattività, ma abbiamo lavorato molto"

Non è scesa in campo questo fine settimana la Lazio Women di Ashraf Seleman, che ai microfoni di Lazio Style Channel ha rivelato la difficoltà di gestire tali momenti. Il prossimo impegno per le ragazze biancocelesti sarà contro il Ravenna, prima del derby contro la Roma. Queste le parole del tecnico: "Questa settimana abbiamo lavorato e parlato molto, purtroppo non è facile gestire l'inattività del nostro campionato. La prova della Coppa Italia contro l'Inter ha dimostrato il nostro valore. Adesso avremo il Ravenna, una partita difficile perché parliamo di una squadra davvero forte. Abbiamo fermato l'Inter sul 3-3, non si è vista la differenza tra noi e loro e questo deve essere un punto di ripartenza, facendo capire a tutti che con il lavoro si può arrivare a fare grandi partite. Queste ragazze in un anno e mezzo hanno perso solamente tre partite, tutte contro il Napoli".