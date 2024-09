Lazio Women, Simonetti: "Daremo del filo da torcere a tutti". E sulla Nazionale...

Flaminia Simonetti, tra le nuove arrivate durante la finestra estiva di mercato, è intervenuta ai microfoni ufficiali del club per raccontare le sue sensazioni dopo il debutto in Serie A e i primi allenamenti agli ordini di Grassadonia. Le parole della centrocampista della Lazio Women: “Sono tornata a casa, sono molto felice della scelta che ho fatto e di essere tornata qui. Che casa è Formello? È stata una sorpresa, non è scontato trovare strutture che ti offrono tutte queste cosa dagli spogliatoi nuovi ai campi che sembrano tappeti da golf per non parlare dell’ambiente. È bello allenarsi qui, nonostante giochiamo in Serie A non è scontato trovare strutture così. In questi ultimi anni la Lazio si è data da fare per tornare a questi livelli, la partita con la Roma è stato un altro segnale per far capire che tutto è stato fatto bene”.

“Arrivo in un momento particolare, è stato un anno travagliato. Questa credo sia la piazza ideale per ritrovare quello che ho perso, la migliore per potermi esprimere al massimo. Le prime impressioni sono state molto positive, mi trovo molto bene e c’è un bellissimo gruppo fatto di ragazze umili che danno il fritto per giocarsi il posto. Col mister mi trovo benissimo, allineata con quelle che sono le sue richieste. Come mi trovo con le compagne di reparto? Molto bene, all’inizio ho fatto fatica perché venivo da un modo di giocare diverso. Le compagne e il mister mi hanno aiutato a trovare l’equilibrio in questo modulo nuovo che trovo adatto alle giocatrici che ci sono ora e con la Roma si è visto”.

“Cosa posso dare alla squadra? Quello che voglio dare è solo un aiuto anche a livello di esperienza, di essere un valore aggiunto per le ragazze mettendomi a loro disposizione come stanno facendo con me. Siamo tutte allineate a voler fare bene insieme, nessuna vuole primeggiare”.

“Al ct Soncin cosa voglio dire? Di guardarmi quest’anno. Negli anni precedenti mi sono ritagliata il mio spazio e vorrei farlo anche adesso”.

“Quello che ci diciamo è che sarà un anno divertente, siamo consapevoli delle potenzialità di questa squadra. Daremo del filo da torcere a tutti, dopo la Roma altre squadre inizieranno a guardarci con occhi diversi. Siamo forti, cariche e umili. Ci sono tutti gli ingredienti per fare una bella stagione. A parte il fatto che siamo lunghe, quello che alza l’intensità negli allenamenti è la concorrenza. Ognuna sa che per avere il posto deve dare qualcosa in più, tutte vogliono giocare la domenica. C’è una bella intensità e si lavora bene. La più simpatica del gruppo? Ce ne sono parecchie, ma Oliviero su tutte”.

“L’impatto col mister? Io non lo conoscevo, ma me ne hanno parlato tutti bene prima di arrivare. È una grande persona a livello umano, anche se non ci parli ti sa capire. Lui è veramente il nostro valore aggiunto, sia a livello umano sia calcistico è seguito da tutte. Questo è veramente importante. Ti sa leggere e ti sa aiutare, avere qualcuno che ti sa comprendere soprattutto in questi ambienti e per una donna è importantissimo”.

“Movimento del calcio femminile? Negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale e si vede anche nelle piccole cose, nelle neopromosse che salgono che hanno quell’intensità sempre più alta. Significa che ci sono basi concrete e poi la Nazionale aiuta molto, parte anche dalle squadre che sono in Champions. Cresci nel tempo anche se raggiungi qualcosa, così anche le ragazze straniere iniziano a venire. Si sta alzando il livello”.

