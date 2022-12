Lazio Women, vedi Napoli e poi... crolli: con le partenopee la prima sconfitta stagionale

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Women chiude il 2022 con una sconfitta, la prima in questa stagione. A Napoli, nell'ultima partita prima della sosta per le vacanze natalizie, le biancocelesti non sono riuscite a imporsi perdendo il vantaggio sulle dirette concorrenti in classifica. Gomes e Pinna le marcatrici che hanno deciso la vittoria delle partenopee, uno per tempo. La squadra di Catini sapeva non sarebbe stata una sfida semplice, il campo lo ha dimostrato. Il lavoro fatto fino ad oggi non è scomparso: la Lazio è campione d'inverno della Serie B Femminile con 29 punti (due in più dello stesso Napoli, secondo), ha il miglior attacco insieme alla Ternana (31 gol fatti) e la terza miglior difesa (11 gol subiti). La pausa servirà a ricaricare le batterie. L'appuntamento è per il 2023, quando il cammino delle biancocelesti verso la promozione riprenderà da Formello: il 15 gennaio arriverà il Cesena Femminile.